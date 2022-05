Desetletni kolesar iz Buttria, ki je včeraj v spremstvu enega od staršev kolesaril na stezi med krajema Pioverno in Cavazzo, je zapeljal s proge in padel v globino 6 metrov na brežino reke Tilment. Stekla je reševalna akcija, pri kateri so sodelovali gorski reševalci in gasilci. Priletel je reševalni helikopter, s katerim so ga prepeljali v bolnišnico v Tolmeč. Zdravniki so ugotovili, da je na srečo utrpel le lažje poškodbe.