Desna sredina zmagala v Palermu in Genovi

Desna sredina je na včerajšnjih delnih občinskih volitvah v prvem krogu izvolila župane v Palermu, Genovi in Aquili, zanimiv boj se čez dva tedna obeta predvsem v Veroni, kjer je razbita in sprta desnica omogočila prvo mesto kandidatu leve sredine, nekdanjemu nogometašu Damianu Tommasiju. To je bila zadnja volilna preizkušnja pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo skoraj gotovo maja prihodnjega leta. Nedeljske volitve so vsekakor izpostavile razhajanja v desni sredini med Brati Italije in Ligo, medtem ko je Naprej Italija dejansko v zatonu. Volilni rezultati so obelodanili tudi hude težave v levosredinskem zavezništvu, začenši z Demokratsko stranko, kjer je bila koalicija z Gibanjem 5 zvezd hudo poražena v Genovi in v Palermu. V glavnini občin te koalicije sicer sploh ni bilo, kot ni bilo na glasovnici simbola G5Z.

V Palermu je kljub kaosu s predsedniki volišč in aretaciji dveh kandidatov za občinski svet iz vrst Berlusconijeve stranke, ki ju sumijo povezav z mafijo, gladko zmagal županski kandidat Roberto Lagalla. Po neuradnih podatkih je prejel skoraj 50 odstotkov glasov in bil neposredno izvoljen, saj na Siciliji v večjih občinah zmaga kandidat, ki preseže 40 odstotkov in ne 50 kot drugod po državi. Franco Micelli iz leve sredine je bil zmagovalcu nedorasel kandidat. V Palermu se je končalo dolgo obdobje župana Leoluce Orlanda.