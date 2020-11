»Desni volivci neradi odgovarjajo na ankete«

Prav poseben občutek dobiš, ko prebereš, kar so v New York Timesu zapisali v ponedeljek: »Trump bi za zmago potreboval še večjo napako anket kot pred štirimi leti.« Toda Tržačan Rado Fonda, ki se ob raznih volitvah v Italiji često pojavlja na televiziji kot prepoznaven obraz družbe za javnomnenjske raziskave SWG, opozarja, da je treba vedeti, kaj nam ankete sporočajo.

Je napovedovanje izida volitev problem samo v ZDA ali postaja težko po vsem svetu?

Gotovo postaja globalna težava. A pričakovanja medijev in ljudi niso realna: ankete ne morejo točno napovedati izida, lahko samo pokažejo neke tendence, neki razvoj. Res je, da so ankete kazale na prednost Bidna, so pa zadnji teden tudi zaznale, da Trump pridobiva. Je pa tudi res, da odklon pri napovedovanju rezultatov postaja vedno večji.

Zakaj?

Velika težava so ljudje, ki sistematično ne odgovarjajo na ankete. Gre večinoma za ljudi s periferije z nižjo izobrazbo in iz nižjih socialnih slojev.

Ti so v Italiji leta 2006 ali 2013 volili Berlusconija, kajne? Berlusconijeva stranka je takrat dobila precej več od tega, kar so napovedovale ankete ...

Da. Volivci, ki ne sodelujejo v anketah, so tradicionalno volivci desne sredine. V Italiji je zdaj na primer težje napovedati volilni rezultat Lige.

Saj, na parlamentarnih volitvah leta 2016 se je zdelo, da bo Liga šele druga stranka v desnosredinskem zavezništvu ...

Točno tako. Ko izvajamo ankete, skušamo upoštevati ta vidik. Če iz izkušenj vemo, da neka stranka na volitvah dobi več, kot so kazale ankete, to ob naslednji raziskavi upoštevamo in rezultat popravimo navzgor. Kar pa ni tako enostavno. Mobilnost volivcev je bistveno večja kot pred leti. Vse je zelo fluidno. Stranke so nekoč od volitev do volitev izgubile ali pridobile dva, tri, največ štiri odstotke. Danes so ob vsakih volitvah razlike bistveno večje. Tipičen primer je Gibanje petih zvezd, kjer se rezultat spreminja tudi za 15 odstotkov.

