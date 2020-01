Devet let vozila z dokumenti dvojčice

Karabinjerji iz kraja Gazzo Padovano so ustavili 38-letno voznico iz okolice Padove in ugotovili, da že skoraj 9 let vozi avtomobil brez vozniškega dovoljenja. Uporabljala je dokument svoje dvojčice.

Do odkritja je prišlo med rutinskim pregledom. Po pregledu podatkovne baze so karabinjerji ugotovili, da ima ženska, ki je bila za volanom fiata uno, dvojčico, in da je bilo eni od dveh vozniško dovoljenje odvzeto že leta 2011.

Ženska je vseskozi zanikala goljufijo, naposled pa je vendarle priznala krivdo, medtem ko je dvojčica karabinjerjem povedala, da sploh ni opazila izginotja lastnega dokumenta.

Karabinjerji so ustavljeno voznico ovadili zaradi nudenja lažnih osebnih podatkov ter ji naložili visoko globo zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja.