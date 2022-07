Dež bo morda odločilen

Padavine, ki bodo ob jutrišnjem poslabšanju zajele večji del naših krajev, bodo morda odločilne pri pogašenju požarov in vsaj delnem prečiščenju ozračja. Jutri (torek) bo naše kraje oplazila vremenska fronta, ki se bo preko srednjeevropskih držav pomikala proti vzhodu. Njen vpliv bo občutnejši na severni strani Alp, po vsej verjetnosti pa ne bo ravno povsem zanemarljiv tudi pri nas. Jutri se bodo pojavljale vsaj občasne krajevne padavine, zlasti plohe in nevihte. Količine dežja, kot kaže, v glavnem ne bodo posebno velike, najbrž pa zadostne, da bodo namočile požarišča. Deževalo pa naj bi, sicer v glavnem bolj kratkotrajno in v več časovnih presledkih, predvidoma do sredinega jutra. Nekaj kapelj pa naj bi nato ponekod padlo tudi v noči na četrtek. Skupno naj bi po zdajšnjih izračunih lahko padlo od 5 do 10 litrov dežja na kvadratni meter, ponekod lahko kaj več. Gre sicer za zelo skromne količine za zdajšnje potrebe v kmetijstvu, verjetno pa za vendarle koristen doprinos pri dokončnem pogašenju požarišč. Ne gre tudi spregledati, da bodo padavine vsaj delno, morda ponekod tudi občutno, prečistile ozračje, ki je mestoma še nasičeno z mikroprašnimi delci. Ne gre tudi izključiti možnosti, da bodo ponekod ob zdajšnjih zelo visokih temperaturah nastali tudi posamezni nalivi in da bodo torej lokalno količine dežja morda tudi občutno večje.