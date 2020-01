Dež prinesel nekaj olajšanja v Avstraliji

Na vzhodu Avstralije so območja s požari danes vendarle dočakala dež, vremenoslovci pa padavine napovedujejo tudi v prihodnjih dneh. To je prineslo nekaj olajšanja v delih države, ki jih že mesece pestijo obsežni gozdni požari. Pred ognjenimi zublji je sicer posebni ekipi gasilcev uspelo rešiti zadnji gozd prazgodovinskih borovcev.

Požari, kakršnim glede na trajanje in intenzivnost v Avstraliji še niso bili priča, v določenih predelih divjajo že vse od septembra. Doslej so terjali 28 življenj, po ocenah so bili usodni tudi za okrog milijardo živali.