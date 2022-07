Dežela v pomoč družinam

Dežela Furlanija - Julijska krajina je sprožila projekt z imenom »Družinska dota« (»Dote Famiglia«), katerega cilj je pomagati družinam z mladoletnimi otroki (od 0 do 18 let) pri koriščenju vzgojnih, kulturnih in športnih storitev na deželnem ozemlju. Projekt, ki sta ga danes v Trstu predstavila predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga in odbornica za delo, izobraževanje in družino Alessia Rosolen, predvideva letno pomoč v višini 500 evrov (250 evrov v primeru, da družina prebiva v FJK manj kot pet let) za vsakega mladoletnega otroka, namenjena pa je vsem osebam s stalnim bivališčem v FJK, ki razpolagajo z veljavno t.i. družinsko kartico in s količnikom Isee do 30.000 evrov ter vsaj enim mladoletnim otrokom v družini.

Družine, ki izpolnjujejo omenjene pogoje, bodo lahko že od danes do 31. decembra za letošnje leto zaprosile za prispevek za kritje stroškov za vzgojne storitve, storitve v podporo starševstvu, zunajšolske dejavnosti, učno pomoč (npr. inštrukcije in jezikovne tečaje), kulturne in turistične storitve (npr. vstop v muzeje, obisk koncertov in gledaliških predstav, šolske ekskurzije idr.), tečaje umetnostne in glasbene vzgoje ter športne dejavnosti. Za prispevek je možno zaprositi samo enkrat letno, prošnjo pa je treba po spletnem portalu nasloviti na občino, v kateri ima družina stalno bivališče. Več informacij pa lahko najdete na tej povezavi.