Dežela želi pristojnosti za območja Natura 2000

Deželna vlada Furlanije - Julijske krajine je pripravila zakonski osnutek, ki spreminja dosedanjo deželno zakonodajo na področju parkov in rezervatov. Osnutek, ki nosi številko 144, je deželna vlada vložila v torek, zdaj pa ga bo morala obravnavati četrta komisija deželnega sveta, ki je pristojna tudi za parke in naravne rezervate, lov in ribolov ter varstvo okolja in krajine. Obravnava se še ni začela.

Novi osnutek spreminja deželne zakone št. 42/1996, 7/2008, 45/1988 in 24/2006, na podlagi katerih so v zadnjih desetletjih v FJK zaživeli dva deželna naravna parka, 13 deželnih naravnih rezervatov in 37 biotopov. Med glavnimi novostmi je vključitev zaščitenih območij Natura 2000, pri čemer osnutek določa dokončen prehod pristojnosti za omenjena območja pod deželno upravo, ki bi s tem dodelila njihovo upravljanje parkom in rezervatom: tako bi območja Natura 2000 na ozemlju parkov upravljali parki sami, upravljanje tistih na ozemlju rezervatov pa bi lahko dodelili rezervatom samim, tako parki in rezervati pa bi lahko upravljali tudi območja zunaj le-teh, kar pa bi morala določiti deželna vlada po predhodnem dogovoru z zainteresiranimi občinskimi upravami, parki in ustanovami, ki upravljajo rezervate.

Med cilji novega zakonskega osnutka so tudi spodbujanje dejavnosti v okviru trajnostnega turizma, razvijanje kakovostnih blagovnih znamk, odprava nekaterih že preseženih členov in določil ter poenostavitev nekaterih postopkov, pomembno vlogo pa daje deželni službi za varstvo krajine in biotske raznovrstnosti.

Kmečka zveza je pretekli teden že izrazila svojo kritičnost in bojazen, da bi si Dežela preko službe za biotsko raznovrstnost prisvojila vse pristojnosti glede upravljanja ozemlja. Tako KZ kot krovni organizaciji SKGZ in SSO ter Agrarno skupnost pa je že sredi julija z omenjenim zakonskim osnutkom seznanil deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec, ki predlaga sestanek v prihajajočem tednu ali najkasneje v tednu, ki mu sledi.