Deželne ceste pobrale še eno mlado življenje

Mlada 23-letna voznica iz kraja San Daniele je ponoči umrla v prometni nesreči, ki se je pripetila na pokrajinski cesti št. 5 med krajema Fagagna in Rodeano. Iz še nepojasnjenih vzrokov je izgubila nadzor nad avtomobilom in trčila v drevo, vožnjo pa končala na polju, pri čemer se je avtomobil prevrnil. Na pomoč je okrog polnoči poklical mimoidoči voznik. Na kraj so prihiteli reševalci službe 118, ki pa triindvajsetletnici niso mogli več pomagati. Karabinjerji preverjajo vzroke nesreče, pri čemer izključujejo vpletenost drugih vozil. Gasilci so bili dalj časa na delu, da so odpravili posledice nesreče.