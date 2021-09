Deželne ceste terjale novo smrtno žrtev

Na regionalni cesti Pontebbana je ob 3.30 ponoči izgubil življenje 44-letni voznik iz Vidma. Iz še nepojasnjenih vzrokov je izgubil nadzor nad svojim alfa romeom in zapeljal s cestišča na bližnjo travnato površino, kjer je močno trčil v nasip. Na kraj so prišli reševalci službe 118, ki so ga oživljali, njihov trud pa je bil žal zaman in so lahko le potrdili njegovo smrt. Vzroke nesreče preiskujejo karabinjerji, na kraju so bili tudi gasilci, ki so se morali dalj časa prizadevati, da so moškega izvlekli iz razbitin. Avtomobil so zasegli.