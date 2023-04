Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, gasilci in karabinjerji iz Tolmeča so včeraj zjutraj okrog 6. ure posredovali v kraju Arta Terme na Videmskem, kjer je 31-letnik s svojim avtomobilom nedaleč od doma silovito trčil v varnostno ograjo. Gasilci so ga potegnili iz razbitin, zdravstveno osebje ga je nato dalj časa oživljalo, ampak je utrpel prehude poškodbe in je na kraju umrl. Karabinjerji preiskujejo vzroke nesreče.