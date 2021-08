Deželne ceste terjale tri življenja

Deželne ceste so včeraj žal terjale kar tri življenja. Pri kraju Percoto pri Vidmu je umrl 79-letnik iz Cussignaca, ki je samodejno zapeljal s cestišča. Prav tako v videmski pokrajini pri kraju Reana del Rojale je včeraj življenje izgubil 69-letni kolesar. Moškega je najverjetneje obšla slabost, pri čemer se je prevrnil s kolesa. Na kraj so prihiteli reševalci službe 118 in karabinjerji, oživljanje ponesrečenca je bilo žal neuspešno. Med Venetom in Furlanijo - Julijsko krajino pa se je za posledicami čelnega trčenja smrtno ponesrečila 48-letna voznica osebnega vozila iz kraja Brugnera v pordenonski pokrajini.

V bližini ameriškega letalskega oporišča pri Avianu je bil v prometni nesreči huje ranjen 22-letni vojak ameriške vojske. Mladenič je pri kraju Roveredo in Piano v bližini enega od vhodov na letališče z avtomobilom trčil v drevo. Ponesrečenca so iz avta izvlekli gasilci, helikopter ga je odpeljal v videmsko bolnišnico. Njegovo zdravstveno stanje naj bi bilo kritično.