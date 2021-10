Sinoči malo pred 20. uro se je v kraju Maron di Brugnera na Pordenonskem pripetila smrtna nesreča, v kateri je izgubil življenje 43-letni motorist. V križišču je silovito trčil v avtomobil, ki ga je vozila domačinka. Motorist je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, voznica avtomobila pa ni bila poškodovana. Na kraju so bili poleg varnostnih organov reševalci službe 118, ki nesrečnemu motoristu niso mogli več pomagati in gasilci. Avtomobil in motor sta bila zasežena.