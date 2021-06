V občini Neme na Videmskem je ponoči v prometni nesreči izgubil življenje 27-letni motorist. Okrog 1. ure ga je mimoidoči voznik opazil na tleh ob motorju in poklical na pomoč. Reševalci so na kraju ugotovili, da je podlegel hudim poškodbam. Po prvih ugotovitvah naj bi moški v ovinku izgubil nadzor nad motorjem in zapeljal v obcestni drog. Na kraju so bili tudi gasilci in karabinjerji iz Čedada, ki preiskujejo vzroke nesreče.