Deželni denar za trženje v slovenščini

Dežela Furlanija - Julijska krajina bo vzpostavila nov instrument za hkratno oživitev trgovin in mestnih središč. Pri tem bodo svojo vlogo odigrali tudi jeziki manjšin.

Ukrep, ki so ga včeraj izglasovali v deželnem svetu, je del 52 milijonov evrov vrednega zakona o razvoju podjetništva. Dežela bo del sredstev namenila tudi mestnim nakupovalnim okolišem (distretti del commercio) – gre za partnerstvo občin, drugih javnih subjektov in vsaj enega trgovca za obnovo mestnih središčih in razvoj trgovskih inovacij.

Svetniška skupina Pakta za avtonomijo (PA) je pri tem uspešno predlagala, naj dežela v razpisih določala prednost za mestne nakupovalne okoliše, v katerih bodo trgovine prodajale izdelke z etiketami v manjšinskih jezikih. »Do te zamisli smo prišli po zaslugi naše članice, ki nas je opozorila na primer dobre prakse v narodnem parku Snowdonija v Walesu. Vodstvo parka je osebju naročilo, naj se pred turisti, to so zlasti Angleži, redno pogovarja v valižanščini, ker si obiskovalci želijo dobiti občutek različnosti, pristnosti in eksotičnosti. Zato tudi v londonskem Harrodsu po zelo visoki ceni prodajajo čisto običajno morsko sol s severozahoda Walesa. Vsi napisi na embalaži so v valižanščini, ker se premožnemu angleškemu kupcu zdi, da je valižanski izdelek bolj pristen in kakovosten. Manjšinski jeziki so zato tudi marketinško koristni,« je razložil vodja svetniške skupine PA Massimo Moretuzzo.