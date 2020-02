Deželni svet izglasoval zakon o fojbah

V deželnem svetu Furlanije - Julijske krajine so izglasovali zakon, ki deželni upravi nalaga dodatne ukrepe za negovanje spomina na fojbe in eksodus. Po predlogu, ki ga je izdelala svetniška skupina stranke Fratelli d'Italia ob tihi podpori celotne vladne koalicije, bo dežela med drugim vsako leto razpisala natečaj za šole, izdelke dijakov pa bo ocenjevala komisija, v kateri bodo sedeli predstavniki šestih italijanskih ezulskih in patriotskih organizacij.

Opozicija je zaman predlagala, da bi bili člani komisije tudi zastopniki univerz ali odporniškega inštituta. Zato so opozicijski svetniki pred glasovanjem zapustili dvorano, z izjemo Igorja Gabrovca in Furia Honslla, ki sta glasovala proti. Svetniki Gibanja petih zvezd so ostali v dvorani, a niso glasovali. Razpravo je začinil besedni dvoboj med Claudiom Giacomellijem in Igorjem Gabrovcem.