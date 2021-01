Dijaki hočejo nazaj v učilnice

»Zelo sem naveličana,« izstreli Petra Santinato, maturantka smeri uprava, finance in marketing na Državnem izobraževalnem zavodu Žige Zoisa v Gorici. Zaradi pouka na daljavo se ji zdi, da njena soba ni več spalnica, pač pa škatla, zapor.

»V glavnem smo vsi malo naveličani, tudi jaz,« podobno meni Francesco Petaccia, predstavnik dijakov na klasičnem liceju Franceta Prešerna v Trstu, ki se sicer zaveda rizičnosti povratka v šolo. Bolj kot razredi se mu za možnost okužbe zdijo nevarni prepolni avtobusi.

Utrujenosti in razočaranja dijakov se zaveda tudi ministrica za šolstvo: »Pouk na daljavo ne deluje več. Spremljamo mrk v socializaciji mladih, ki so jezni, zmedeni,« je včeraj dejala Lucia Azzolina med nastopom v radijski oddaji. Ob tem je tudi dodala svojo zaskrbljenost, da bo zaradi zajetne količine pouka na daljavo več dijakov opustilo šolanje.

Ministrica Azzolina se je oglasila ravno na dan, ko so se v več italijanskih mestih ponovili protesti. Tokrat so bili na ulicah – ob upoštevanju koronaukrepov – zlasti dijaki, ki so glasno izražali željo po povratku v razred.

»Ta današnji prijazni protest dijakinj in dijakov je v tej večmesečni razpravi o šoli kot žarek sonca,« je ocenil generalni sekretar sekcije za šolstvo pri sindikatu UIL Pino Turi. Dejal je, da bi politika morala upoštevati mnenje mladih, ki si želijo pravega pouka, pa ne le nekega približka. Azzolinova je poudarila, da se je že decembra zavzela za ponovno odprtje šol, a da so predsedniki dežel izrazili svoje pomisleke in da še vedno ne ukrepajo v smeri odprtja.