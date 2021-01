Deželno upravno sodišče Furlanije - Julijske krajine je zavrnilo drugo pritožbo staršev, ki se ogrevajo za to, da bi se lahko njihovi otroci, dijaki drugostopenjskih srednjih šol, lahko vrnili v razrede. S prvo pritožbo so bili uspešni, nakar je Massimiliano Fedriga pripravil novo odredbo in tako zaobšel odločitev DUS, ki je pa tokrat, po vnovični pritožbi staršev, pritrdilo deželni vladi. Dijaki bodo zatorej morali na vrnitev v šolske klopi še nekoliko počakati.