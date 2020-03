Diši celo po snegu

Deželna meteorološka opazovalnica iz FJK za nedeljo ne izključuje možnosti občasnega rahlega sneženja v višjih predelih na Tržaškem. V gorah bo snežilo, so zapisali, tudi na Tržaškem pa ni izključeno občasno rahlo sneženje. Pihala bo močna burja s sunki, ki bodo presegali hitrost 110 km/h.

Arso pa je na twitterju objavil sporočilo, da se nam po nedeljski ohladitvi z nekaj snežinkami v zadnjem tednu marca obetajo zimska jutra s temperaturo okoli 5 stopinj pod ničlo.

Vremenski preobrat bo od sobote v primerjavi z dosedanjim dogajanjem izrazit. V nedeljo bo naše kraje prešla hladna vremenska fronta, za katero bo dotekal občutno hladnejši zrak.

V začetku prihodnjega tedna se bo vreme izboljšalo in bo več sonca, ozračje pa se bo še dodatno ohladilo. Mrzle bodo zlasti noči. Temperatura se bo razen ob morju tudi v nižinah predvidoma marsikje dotaknila ničle, na Kraški planoti pa se bo sputila pod ničlo. Po zdajšnjih izračunih bo ponekod možna pozeba.

Danes in jutri se bo medtem še nadaljevalo sončno vreme, v soboto pa bo že več oblačnosti in se bodo ponekod pojavljale občasne rahle padavine. Meja sneženja se bo spuščala. Zvečer bo zapihala močna burja in se bo občutno ohladilo.