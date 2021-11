Dnevni koronaštevec

Danes so v Furlaniji - Julijski krajini ob opravljenih 8313 PCR testih zabeležili 494 novih okužb s koronavirusom (delež pozitivnih testov 5,94 %). Poleg tega so ob 14.985 hitrih testih ugotovili 39 novih okužb (0,26-odstotni pozitivni delež). V statistiko so vpisali še pet umrlih covidnih bolnikov, tri iz Trsta (umrli so 87-letni moški, 64-letni moški in 80-letna ženska), 94-letno žensko iz Vidma in 91-letnika iz Gorice. Na intenzivni negi zdravijo 25 covidnih bolnikov, na drugih covidnih oddelkih pa 194 pacientov.

V Italiji so v zadnjih 24 urah opravili 534.690 hitrih in PCR testov ter pri tem zabeležili 10.544 novih okužb s covidom-19. Pozitivni delež testov je danes znašal dva odstotka. Na intenzivni negi je 512 covidnih bolnikov, na ostalih covidnih oddelkih pa 4145.