V FJK so danes opravili 9624 hitrih in PCR testov in odkrili 379 novih okužb. Umrli sta dve covidni bolnici: 95-letna ženska iz Tržiča in 85-letna ženska iz Gorice.

V Italiji so danes ob opravljenih 248.825 hitrih in PCR testih zabeležili 5144 novih okužb, kar znaša dva odstotka, umrlo je 44 covidnih bolnikov. V Sloveniji pa so v nedeljo ob opravljenih 3415 PCR testih potrdili 1815 okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 53,1 odstotka. Umrlo je 12 ljudi.