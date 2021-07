Dnevni migranti morda spet izjeme

Dnevne migrante bi lahko vključili med izjeme, ki jim za vstop v Slovenijo ni treba izpolnjevati pogoja preboleli, cepljeni in testirani (PCT). Tako poroča Radio Capodistria, ki navaja, da je poslanec italijanske narodnosti v slovenskem parlamentu Felice Žiža vlado po glasnih protestih prosil za ustrezno rešitev.

Od četrtka se za vstop v Slovenijo ne upošteva več barvnega seznama držav. Mejo lahko brez navedenih pogojev prečkajo le dvolastniki, tranzitni potniki, mednarodni transport in mlajši od 15 let. Ti pa morajo biti v družbi ožjega družinskega člana ali v organizirani skupini. Slovenska vlada naj bi bila pripravljena kontrole nad dnevnimi migranti preložiti do velikega šmarna. Dovoljena bi jim vsekakor bila le pot od doma do delovnega mesta. Predlog bo morala presoditi strokovna skupina za covid-19, kar pomeni, da odločitev ne bo padla pred prihodnjim tednom. Predvidoma naj bi se strokovna skupina sestala v ponedeljek ali torek, potem pa morajo izjemo potrditi še na vladnem zasedanju.