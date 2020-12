Dnevnik kaplana Martina Čedermaca tudi v stripu

Beneška zadruga Most je pod letošnjo božično jelko postavila novo knjigo, in sicer strip dnevnika kaplana Antonia Cuffola, nepozabnega Martina Čedermaca iz slavnega romana Franceta Bevka. Strip, ki je delo Morena Tomasetiga, obsega dnevnik v beneškem narečju z obnovo v italijanščini, ki ga je Cuffolo pisal v obdobju 1938-1945, torej v času druge svetovne vojne. Tomasetigove risbe s kaplanovo dnevniško pripovedjo je med letoma 2015 in 2018 objavljal časopis Dom, ki v svoji zadnji številki namenja veliko pozornost knjigi in njenemu avtorju. Predgovor v knjigo stripov je napisal Giorgio Banchig, ki izpostavlja, da so za vsa ljudstva na svetu najhujše nesreče vojne, diktature in nacionalizmi, proti katerim se je dosledno boril tudi Cuffolo.