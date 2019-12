Do 20 cm snega tudi na Primorskem

Arso je zaostril opozorilo za popoldanske in večerne ter nočne ure. Zaradi burje je zdaj oranžne barve. Arso pričakuje, da bodo sunki burje dosegali od 100 do 120 km/h. Tudi na Primorskem, in sicer nad nadmorsko višino 300 metrov opozarja pred močnim sneženjem. Padlo bo lahko od 10 do 20 cm snega. Možne so izdatnejše padavine, opozarja Arso, ponoči pa bo možno tudi visoko plimovanje oz. visoko valovanje morja. Drugod pričakuje od 5 do 25 cm snega.

Temperatura se je medtem prehodno zvišala, zvečer, ko bo zapihala zmerna do močna burja, pa se bo spuščala. Padavine se bodo zavlekle pozno v noč. V večernih urah ni izključeno, da se bo tudi ponekod pri nas dež spremenil v sneg. Po izračunih kaže, da bi se to lahko zgodilo v najvišjih vzhodnih predelih Krasa (Gročana), v Benečiji in od Benečije gor proti severu ter morda tudi ponekod v okolici Gorice.