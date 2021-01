Do 5. marca prepovedano prehajanje deželnih meja

V Italiji število novih okužb narašča že dva tedna zapored. Ministri so se zaradi tega sinoči sestali, da bi sestavili novo uredbo predsednika vlade, ki bo predvidoma podpisana danes ali jutri in bo stopila v veljavo v soboto.

Rdeče bodo od sobote dalje dežele z reprodukcijskim številom večjim od 1,25, oranžne s številom večjim od 1 (ko ena okužena oseba okuži eno osebo), rumene z manjšim od 1. Novost bodo bele dežele, tiste, ki beležijo manj kot 50 okužb na 100.000 prebivalcev in v katerih ne bo nobenih omejitev razen obveznega nošenja zaščitne maske in ohranjanja varnostne razdalje. Ker so novi kriteriji zelo strogi, nobena italijanska dežela ne bo v kratkem bela, marsikatera pa tvega, da se bo od prihodnjega tedna znašla na oranžnem oziroma rdečem seznamu.

Odločitev o obarvanosti posameznih dežel bo padla jutri, trenutno pa je 12 dežel, ki so se znašle na seznamu »visokega tveganja«. Med temi je tudi Furlanija - Julijska krajina, ki bi jo lahko zaradi tega uvrstili na oranžen seznam, če ne jutri, pa prihodnji petek. V zadnjih dveh tednih je reprodukcijsko število v FJK znašalo 0,91, kar bi sicer odgovarjalo rumeni barvi.

Novi ukrepi naj bi bili vsekakor podobni zdajšnjim, s tem da bo tudi v rumenih deželah prepovedano prehajanje deželnih meja do 5. marca, vlada pa razmišlja tudi o prepovedi prevzema pijače v lokalih po 18. uri. Še vedno bo veljala policijska ura med 22. in 5. uro.