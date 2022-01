Do cepiva brez naročanja

V nedeljo bodo vrata cepilnega centra na četrtem tržaškem pomolu in na goriškem sejmišču odprta vsem tistim, ki se niso predhodno naročili na cepljenje. Zdravstveno podjetje za Tržaško in Goriško ASUGI sporoča, da se lahko v Trstu med 8. in 19. uro ter v Gorici med 14. in 19. uro zglasijo vsi tisti, ki so dopolnili 12 let in se morajo cepiti s prvim ali ostalimi odmerki. Med osnovnim in poživitvenim cepljenjem mora preteči vsaj 120 dni, isti časovni presledek velja za tiste, ki so preboleli covid-19. Ti pa lahko vsekakor počakajo največ šest mesecev, preden se zglasijo za cepivo.

V cepilni center se je treba odpraviti z veljavnim osebnim dokumentom in izpolnjenimi formularji. Obrazci (tudi dvojezični) so na voljo na tej povezavi.

V primeru predolgih vrst bo pristojno osebje za vsakega posameznika določila uro cepljenja. Za dodatne informacije je na razpolago brezplačna telefonska številka 800 991170 (od ponedeljka do petka med 8.30 in 13. uro).