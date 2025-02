Do četrtka suho, nato se bo možnost padavin povečala

Anticiklon, ki se bo sprva zadrževal nad srednjeevropskimi državami in se bo sredi prihodnjega tedna pomaknil proti severovzhodu, nam bo več dni zagotavljal stanovitno in povečini sončno vreme. Pogosto bo pihala šibka do zmerna burja, občasno lahko tudi močna. V drugi polovici prihodnjega tedna bo naše kraje dosegel hladnejši in bolj vlažen zrak, ob katerem se bosta povečali oblačnost in možnost padavin.

Danes popoldne in zvečer se bo nadaljevalo povečini precej sončno vreme. Pihala bo šibka do zmerna burja.

Nedelja bo povečini sončna, pihala bo šibka do zmerna burja, ki se bo zvečer okrepila. Jutri čez dan bo za ta čas toplo. Najvišje dnevne temperature bodo v nižinah do okrog 15 stopinj Celzija.

Od ponedeljka do srede bo pretežno jasno. Pogosto bo pihala šibka do zmerna burja. Nočne temperature bodo marsikje v nižinah rahlo pod lediščem, najvišje dnevne pa od 10 do 12 stopinj Celzija.

V četrtek se bo, kot kaže, še nadaljevalo podobno vreme, medtem ko se bo od petka približeval hladnejši in bolj vlažen zrak. Ob koncu prihodnjega tedna bo, kot kaže po zdajšnjih izračunih, nekoliko hladneje. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 8 stopinj Celzija, ponoči pa se bo živo srebro v nižinah povečini spuščalo rahlo pod ničlo. Povečala se bo možnost občasnih krajevnih padavin.