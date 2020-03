V prihodnjih dneh bo prevladovalo stanovitno in povečini sončno vreme z le občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature se bodo od srede ponekod dotaknile 20 stopinj Celzija. Do konca tedna prihaja pomlad, od nedelje pa se bo, kot kaže, ozračje spet ohladilo.

Nad Sredozemljem se krepi obsežen anticiklon, ki bo v prihodnjih dneh zaobjel večji del Evrope. Vztrajal bo večji del tedna. Prinaša pa stanovitno in sončno, marsikje že pomladno vreme.

Danes in jutri bo povečini sončno, jutri bo nekaj več oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo na Goriškem do okrog 20 stopinj Celzija, ob morju do okrog 15 stopinj Celzija.

Od srede do vključno petka bo sončno in za ta čas toplo. Najvišje dnevne temperature bodo na Goriškem presegle 20 stopinj Celzija, ob morju bo le kakšna stopinja Celzija manj.

V soboto in nedeljo se bo povečala spremenljivost. Ponekod bodo možne manjše padavine. V nedeljo kaže na ohladitev.