Do konca tedna znan načrt za »drugo fazo«

Italijanski premier Giuseppe Conte bo pred koncem tedna sporočil podrobnosti načrta za prehod v drugo fazo ukrepov proti novemu koronavirusu, ki se bo po vsej verjetnosti začela 4. maja, je danes najavil v daljšem sporočilu na Facebooku. Omiliti že zdaj ukrepe pa bi bilo neodgovorno, meni Conte, čeprav so mnogi že utrujeni in pričakujejo takojšnje rahljanje ali celo ukinitev.

V zvezi s potrebami podjetij in gospodarskih dejavnosti je zapisal, da bi najraje sprostil omejitve, zato da bi prišlo do takojšnjega ponovnega zagona že z jutrišnjim dnem, toda da bi bilo to neodgovorno. Število okužb bi se lahko povečalo na nekontroliran način in bi se lahko izjalovil ves dosedanji trud, je zapisal.

Poudaril je tudi, da bo o fazi dva odločala vlada v skupnem interesu celotne države in da ne bo dovolil, da bo prišlo do morebitnih odstopanj posameznih dežel. Conte med drugim meni, da je treba biti kar se da previdni in da improvizacija ni mogoča. Rahljanje ukrepov mora potekati skladno z resnim in temeljitim znanstvenim načrtom, je opozoril.