Do najbližje prodajalne tudi čez mejo

Od ponedeljka bo lahko prebivalec občine Sovodnje šel po gorivo čez mejo v Miren, medtem ko prebivalec goriške občine naj ne bi smel polniti rezervoarja v Novi Gorici. Slovenska vlada je namreč na današnji dopisni seji odločila, da bo od ponedeljka med izjemami, ki omogočajo prečkanje meje in vstop v rdečo državo brez karantene ali negativnega testa na novi koronavirus, tudi dostop do prodajaln ali storitev v sosednji državi, če so te bližje prebivališču osebe, kot so tovrstne prodajalne ali storitve v domači občini, ali pa jih v občini prebivališča sploh ni. Pogoj sicer je, da se mora oseba vrniti najkasneje v dveh urah po prehodu meje. Gre za podobno izjemo, kot jo že pozna odlok, ki ureja gibanje med občinami.

Za pojasnila smo poklicali tržaškega vladnega komisarja Valeria Valentija. »Italijanski državljan lahko gre v vse države, ki jih ministrstvo za zdravje ni uvrstilo na seznam rizične države. Pozanimati pa se mora, katera pravila veljajo v omenjeni državi za potnike, ki prihajajo iz Italije,« nam je pojasnil prefekt.