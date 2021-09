Do sobote brez večjih vremenskih preobratov

September nam bo v tem tednu postregel s stanovitnim in sončnim ali občasno spremenljivim vremenom, skratka s prijetno vremensko sliko. V drugi polovici tedna bo tudi nekoliko topleje. Večjih preobratov do nedelje ni na vidiku.

Do vključno sobote bo prevladovala jasnina z le občasno zmerno oblačnostjo ali spremenljivostjo, zlasti do četrtka bo še kar sveže, nekoliko topleje pa bo od petka do nedelje, ko se bodo najvišje dnevne temperature dotaknile 25 ali mestoma lahko 26 stopinj Celzija.

V nedeljo čez dan bodo zapihali jugozahodni vetrovi in se bo oblačnost povečala, od popoldanskih kaže na krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. V ponedeljek bo naše kraje od zahoda prešla vremenska fronta. Prevladovalo bo nestanovitno vreme s padavinami, ozračje se bo tudi ohladilo.

V torek, 28. in sredo 29. septembra kaže na delno izboljšanje s spremenljivostjo pred morebitnim izrazitejšim poslabšanjem v četrtek, 30. septembra. Po zdajšnjih izračunih kaže, da se bo september poslovil s poslabšanjem v zimskem slogu. Prvi oktobrski dan bi lahko bil po zdajšnjih izgledih za ta čas mrzel, gore bi lahko pobelil sneg.