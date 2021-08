Do velikega šmarna poletno vreme

V bližnji prihodnosti in v večjem delu velikošmarenskega tedna nam bo subtropski anticiklon zagotovil povečini stanovitno in sončno poletno vreme. Vremenski spodrsljaji bodo le občasni in krajevne narave. Predvsem v gorah bo lahko v popoldanskih urah nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta, toda večjih poslabšanj ni pričakovati.

Od danes do ponedeljka ali torka bo ozračje mestoma in občasno lahko nekoliko manj umirjeno, ker bo zlasti na vreme v Alpah vplivalo ciklonsko območje s hladnejšim severnim zrakom, ki se zadržuje nad evropskim severozahodom.

Danes in jutri bo ob morju povečini sončno z občasno spremenljivostjo ob prijetnih poletnih temperaturah. V gorah bo zlasti v popoldanskih urah nastajala kopasta oblačnost in bodo možne občasne krajevne plohe ali nevihte.

Podobno vreme se bo nadaljevalo v ponedeljek, ko bo ob morju zapihala šibka burja.

Od torka10. avgusta do vključno sobote 21. avgusta se bo stanovitnost povečala in bo veliko sonca, tudi v gorah bo v popoldanskih urah ozračje bolj umirjeno, posamezne krajevne plohe ali nevihte bodo manj verjetne. Zlasti od srede bo topleje, vročina bo v drugi polovici tedna mestoma pritisnila.

Predvidoma med soboto in velikošmarensko nedeljo bo proti Alpam pronical nekoliko bolj svež zrak, ki bo prehodno nekoliko destabiliziral ozračje. Po zdajšnjih obetih kaže, da se bodo v noči na veliki šmaren prehodno lahko pojavljale padavine, že v nedeljo čez dan pa naj bi se vreme postopno izboljšalo. Zapihala bo šibka burja in bo nekoliko manj vroče.