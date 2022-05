Dobava plina prek Ukrajine se je spet povečala

V Evropo se danes prek Ukrajine steka več plina kot v četrtek, kažejo podatki ruskega dobavitelja plina Gazprom. Po plinovodu prek postaje v ruskem mestu Sudža prihaja 61,97 milijona kubičnih metrov, medtem ko je v četrtek 50,6 milijona kubičnih metrov.

Prenos prek postaje Sohranovka še vedno stoji. Ukrajinska stran je za danes potrdila prenos 61,97 milijona kubičnih metrov ruskega plina prek postaje Sudža, medtem ko je bil prenos plina prek postaje Sohranovka zavrnjen, je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass danes dejal tiskovni predstavnik Gazproma Sergej Kuprijanov.

Operater ukrajinskega plinskega omrežja GTSOU je v sredo ustavil prenos plina, ki je prihajal prek postaje Sohranovka v Rusiji do kompresorske postaje Novopskov v ukrajinski regiji Lugansk. Kot so dejali, namreč zaradi ruske vojaške zasedbe območja nimajo nadzora nad plinsko infrastrukturo in zato uveljavljajo pogodbeno določilo o višji sili.

Prek plinovoda, ki prihaja iz Sohranovke, se je v Evropo stekalo 32,6 milijona kubičnih metrov plina, kar je okoli tretjina ruskega plina, ki je v zadnjem obdobju dnevno prihajal v Evropo.

Cena plina na nizozemskem vozlišču TTF je danes padla. Junijske pogodbe so trenutno pri okoli 105 evrih za megavatno uro, medtem ko so v četrtek končale pri 106,7 evra, še v sredo pa pri 94 evrih za megavatno uro.