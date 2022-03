Dobava ruskega plina poteka normalno

Dobava ruskega plina prek Ukrajine v Evropo za zdaj poteka normalno, so sporočili iz družbe Gazprom. Povpraševanje po njem se je znova zvišalo in je blizu najvišjih pogodbenih vrednosti. Gazprom dobavlja ruski plin prek ozemlja Ukrajine skladno z zahtevami kupcev, so sporočili, kar je za 18. marec 105,1 milijona kubičnih metrov. Dolgoročna naročila za tranzit preko Ukrajine znašajo okrog 109,5 milijona kubičnih metrov dnevno. Včerajšnje zahteve so znašale 94,6 milijona kubičnih metrov.

Cena za zemeljski plin z nizozemskega vozlišča TTF za dobavo aprila je na londonski borzi ICE medtem razmeroma umirjena, danes se je ustavila pri 106,5 evra za megavatno uro, kar je sicer okoli 1,3 odstotka več kot v sredo, toda občutno manj kot v začetku meseca, ko je presegla 200 evrov za megavato uro. Najvišjo ceno je zemeljski plin dosegel 7. marca, ko je bilo za megavatno uro treba odšteti 227,2 evra.