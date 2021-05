Dobro jutro, zima

Ob izraziti vremenski fronti, ki je pozno sinoči dosegla naše kraje, so se pojavljale zmerne do močne padavine. V gorah nad nadmorsko višino okrog 1300 metrov je snežilo.

Temperature so se povsod občutno spustile. Na Višarjah je ob 8. uri deželna meteorološka opazovalnica ob sneženju in v povsem zimskih razmerah namerila -1,3 stopinje Celzija, na Zoncolanu -1,0 stopinje Celzija, na Trbižu pa 4,3 stopinje Celzija.

Ohladilo se je tudi v nižinah in ob morju, na Goriškem se je živo srebro spustilo pod 10 stopinj Celzija, pri Briščikih so ob 8. uri namerili 8 stopinj Celzija, v Trstu ob morju, kjer piha povečini šibka burja, ki povečuje občutek mraza, 12,2 stopinje Celzija. Burja se bo okrepila. Padavine bodo v prihodnjih urah postopno oslabele in že v dopoldanskih urah v FJK marsikje ponehale. Vreme se bo čez dan počasi izboljšalo in delno razjasnilo. V popoldanskih urah pa ni izključeno, da bodo lahko ponekod še nastale posamezne plohe ali nevihte.

Jutri bo prevladovalo sončno vreme. Nekaj več spremenljivosti bo v popoldanskih urah, ko bo lahko ponekod nastala kakšna kratkotrajna ploha. Topleje bo, najvišje dnevne temperature bodo ob sončnem vremenu do okrog 20 stopinj Celzija.

V petek bo delno jasno, v soboto pa bo že več oblakov in bodo razen ob morju ponekod možne manjše padavine.

V nedeljo kaže na spremenljivo vreme z občasnimi padavinami.