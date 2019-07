Dobrodelni prispevki za poroko Amande Knox

Američanka, 32-letna Amanda Knox, ki je zaradi umora svoje stanovalke Meredith Kercher v Italiji za zapahi preživela štiri leta, na koncu pa so jo oprostili, sedaj zbira dobrodelne prispevke za poroko s svojim srčnim izbrancem, zaročencem Christopherjem Robinsonom.

Prav v ta namen je par ustvaril lastno spletno stran, poroča portal New York Daily News. » otrebujeva pomoč, da za najini družini in prijatelje pripraviva najboljše slavje,« je zapisal par. Dodala sta, da nista računala hkrati na poroko in Amandino potovanje v Italijo. Denar, ki sta ga nameravala porabiti za poroko, je namreč šel za udeležbo Knoxove na junijskem kongresu o pravnih zmotah v Modeni.

Vsem, ki bodo prek spletne strani www.knoxrobinson.com darovali za njuno poroko, par v zameno obljublja knjigo z ljubezenskimi pesmimi, ki ju bosta Amanda in Christopher tudi podpisala.

Knoxova je bila leta 2009 na prvi stopnji skupaj s svojim tedanjim italijanskim prijateljem Raffaelom Sollecitom zaradi umora mlade Britanke Meredith Kercher leta 2007 obsojena na 26 oziroma 25 let zapora. Po večletnem pravdanju jo je italijansko vrhovno sodišče leta 2015 zaradi nemarne preiskave dokončno oprostilo. Knoxova je v italijanskih zaporih preživela štiri leta. V zaporu se je zaradi umora znašel tudi Rudy Guede iz Slonokoščene obale. Njegov DNK so našli na telesu žrtve. Zaradi sodelovanja pri umoru so ga obsodili na 16-letno zaporno kazen. Truplo 21-letne Kercherjeve so 2. novembra 2007 našli v stanovanju v Perugii, v katerem je stanovala skupaj s Knoxovo. Na truplu so odkrili 47 vbodov z nožem ter sledi posilstva.