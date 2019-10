»Dogovor o vrnitvi Narodnega doma želimo spoštovati«

Dežela Furlanija - Julijska krajina, tržaška univerza, tržaška občina in slovenski krovni organizaciji imajo do marca 2020 čas, da sooblikujejo predlog, na podlagi katerega bi tržaškim Slovencem vrnili Narodni dom v Ulici Filzi. Mednarodne dogovore med Italijo in Slovenijo želimo spoštovati in eden izmed teh nam narekuje tudi vrnitev Narodnega doma slovenski manjšini.

Tako je bilo slišati na današnjem tako imenovanem stalnem institucionalnem omizju za slovensko manjšino, ki je po treh letih zasedalo v Rimu. Notranja ministrica Luciana Lamorgese je za njegovo vodenje delegirala podtajnika Achillea Variatija. »Vprašanja sem se skušal lotiti čim bolj konkretno. Evidentirati je treba številna odprta vprašanja in do marca prihodnjega leta sestaviti celosten načrt, ki naj zaobjema tudi porazdelitev vlog in skupno strategijo,« nam je po srečanju pojasnil Variati. V ta namen je vladnemu komisarju in tržaškemu prefektu Valeriu Valentiju poveril nalogo, naj koordinira soočanje med deželo, občino, univerzo in predstavniki Slovencev v Italiji. »Marca bomo ponovno sklicali institucionalno omizje v Rimu in sprejeli ustrezne odločitve.«

Sestanka so se ob predstavnikih zunanjega ministrstva in drugih funkcionarjev udeležili predsednica SKGZ Ksenija Dobrila, predsednik SSO Walter Bandelj, deželni odbornik za manjšinske jezike Pierpaolo Roberti in zastopniki univerze – poglavitno vprašanje, ki ga je treba rešiti v postopku vračanja Narodnega doma, je namreč selitev šole za prevajalce in tolmače, ki v njem trenutno domuje.