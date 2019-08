Dolge kolone na avtocesti A4, promet pa se bo še zgostil

Zaradi več manjših trčenj, do katerih je prišlo med 14. in 15. uro, je na avtocesti A4 v smeri proti Trstu prometno stanje kritično. Ob 16. uri so med San Donajem in vozliščem pri Palmanovi nastajale dolge kolone, mnogi so zato zapuščali avtocesto pri San Donaju, San Stinom in Cessaltom, kjer je bil prav tako promet oviran. Dopoldne je upočasnila promet tudi močna nevihta, ki je nastala na meji z Venetom.

Družba Autovie Venete pričakuje, da se bo v prihodnjih urah promet še zgostil, zato je prepoved za tovorna vozila začela veljati že ob 16. uri.

Jutri bo promet zelo gost v obe smeri. Zlasti na cestninski postaji pri Moščenicah pričakujejo nastajanje dolgih kolon. Če bodo kolone presegale 6 kilometrov, bodo promet preusmerjali na odsek A34 od Vileša do Gorice. Daljše čakalne dobe bodo tudi na cestninskih postajah pri Latisani, San Donaju in San Stinom. Družba Autovie Venete pričakuje zastoje tudi na avtocesti A23 v smeri proti Palmanovi.

V nedeljo se bo stanje nekoliko izboljšalo, promet pa bo v glavnem še vedno upočasnjen.