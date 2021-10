Dolomiten o Partizanskem dnevniku

Stroj za tiskarno so v od nacistov okupirani severni Italiji nabavili v Milanu, s tovornjakom so ga pripeljali v Gorico, nato z vozovi do Vojskega, končni del poti pa po delih kar ročno. Gradnjo tiskarne (danes sodi pod okrilje idrijskega mestnega muzeja) je vodil Boris Race-Žarko, kasnejši predsednik Slovenske kulturno gospodarske zveze. Partizanski dnevnik je izhajal vsak dan v nakladi do 7000 izvodov. Kurirji so ob zori zjutraj prinašali papir in odnašali natiskane dnevnike. Mnogokrat je bil še isti večer v Gorici, včasih celo Trstu. Tiskarno je vodil Rado Čenčič - Mitja, do 1. maja 1945 so natisnili 288 številk desetih časopisov, kot sta Ljudska pravica in Mladina, ter različne brošure in letake. Natisnili so 188 številk Partizanskega dnevnika. Trinajstega maja 1945 je v osvobojenem Trstu začel kot naslednik izhajati Primorski dnevnik.