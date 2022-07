Dolžnosti letalskih družb so kljub kaosu na letališčih nedvoumne

Kaos na evropskih letališčih ne pojenja, pravzaprav se stopnjuje, saj se z vsakim odpovedanim letom poveča število potnikov, ki so jim letalske družbe dolžne zagotoviti preusmeritev do želenega cilja. Samo včeraj je nemški letalski prevoznik Lufthansa do konca avgusta odpovedal še 2000 letov iz Frankfurta in Münchna. Vendar število letal je omejeno, ljudi, ki so pripravljeni sprejeti povračilo kupnine za letalsko vozovnico pa le za vzorec.

V neskončno dolgih urah čakanja se ljudi dodatno polasti še občutek nemoči, ki ga povzroča tudi nepoznavanje pravic, do katerih so upravičeni, in dolžnosti, ki letalskim družbam oziroma turističnim agencijam nalagajo nacionalne in evropska zakonodaje. Poznavanje potnikovih pravic sicer nima vpliva na reševanje omenjenega letalskega kaosa, nedvomno pa nam lahko omogoči, da nismo prikrajšani tako za dopust kot tudi za že vplačan denar.

Potnikom pripadajo pravice iz pogodbe, ki se sklene ob nakupu vozovnic, obenem pa jih ščitijo tudi določbe Uredbe Evropskega parlamenta št. 261/2004 in z njo povezane odločbe nacionalnih sodišč. Pravice, ki jih omenjamo v nadaljevanju, se uveljavljajo v primerih letenja znotraj, v ali iz EU ne glede na to, ali je letalska družba iz EU ali zunaj nje.

Najhuje je, ko letalo vzleti brez nas. To se zgodi v primeru t. i. overbookinga oziroma ko je potnikov več kot razpoložljivih sedežev. Takrat mora letalski prevoznik vse prisotne najprej vprašati, če se kdo v zameno za dogovorjene ugodnosti prostovoljno odpove svojemu sedežu. V primeru, da se prostovoljci ne najdejo, lahko vseeno ostanemo na tleh, vendar nam mora letalski prevoznik ponuditi novo možnost za prevoz na naš končni cilj (tega je zdaj sicer zelo težko najti), če se čakanje na nov let zavleče do naslednjega dne ali še dlje, pa smo upravičeni do nadomestila v naslednjih zneskih: do 250 evrov za lete, krajše od 1500 km, do 400 za daljše lete znotraj EU in druge lete dolge do 3500 km in do 600 evrov za lete, daljše od 3500 km. Ob denarnem priboljšku nam pripada še hrana in osvežilna pijača ter morebitna nastanitev v hotelu.

Pravice potnikov letalskega prometa so podrobno opredeljene v evropskih pravilnikih, ki so na spletu objavljeni tako v italijanščini kot v slovenščini, posebej uporabna za italijanske državljane je spletna stran enac.gov.it.