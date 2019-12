Domačinko napadli štirje psi (foto)

Štirje psi so na božično dopoldne v Boninih na Koprskem na njenem dvorišču napadli in poškodovali 50-letno domačinko. Kot so sporočili s policijske uprave, bodo zoper 29-letnega skrbnika psov uvedli hitri postopek z odločbo o prekršku, o napadu pa so obvestili tudi veterinarsko inšpekcijo.

Po ugotovitvah policije je v sredo, na božični dan, po 10. uri Vida Klenovšek na dvorišču svoje hiše v Boninih opazila štiri pse, ki so se sprehajali brez nadzora. Stopila je iz hiše, da bi na to opozorila skrbnika psov, takrat pa jo je napadel najprej en pes, nakar so pritekli še ostali trije in jo začeli gristi po celem telesu. Ženska je začela klicati na pomoč in psi so jo nehali napadati, a so še naprej renčali nanjo. Ko se je povsem umirila tako, da se je na tleh zvila v klopčič – »z rokami na tla, v podrejen položaj,« je pojasnila –, pa so odšli. Psi so jo pogrizli po rokah, nogah in trupu, a gre po navedbah policije za lažje poškodbe. Oskrbeli so jo v urgenci izolske bolnišnice.

Vido Klenovšek, ki je oblikovalka in fotografinja ter ljubiteljica psov, so napadli štirje psi pasme kangal. Po njenem navajanju so bili težki več kot 45 kilogramov. Gre za pasmo pastirskih psov, ki izvirajo iz Turčije in se uporabljajo za čuvanje ovac in koz ter premoženja pred večjimi plenilci, kot so volk, medved ali šakal.

Po poročanju Primorskih novic sta napadena ženska in skrbnik psov soseda, na božično dopoldne pa naj bi psi prestrašili še enega soseda, ki se je pred njimi skril v hišo. V Boninih naj bi v strahu pred psi omenjenega soseda živeli že več let. Napadena je opozorila, da psi občasno ustrahujejo tudi otroke na šolski poti. Povedala je še, da ima sosed okrog hiše sicer ograjo, a se pogosto dogaja, da mu psi zbežijo.

Skrbnik psov je 29-letni moški, psi pa po podatkih policije do sedaj še nimajo evidentiranega ugriza. O napadu so obvestili državno tožilko, ki je policiji naročila, da zadevo obravnava kot prekršek, so še sporočili s koprske policije.