Doneck in Lugansk utrjujeta meje

Ofenzive na vzhodu Ukrajine se nadaljujejo ob splošni mednarodni zgroženosti nad ruskim napadom in zagotovilom Vladimirja Putina, da ne gre za invazijo, pač pa za vojaško akcijo, katere namen je demilitarizacija in denacifikacija Ukrajine ter prekinitev izvajanja »genocida« nad ruskim prebivalstvom. Oborožene sile separatističnih republik Doneck in Lugansk tako ob pomoči ruske vojske pridobivajo ozemlje v spopadu z ukrajinskimi silami, pri čemer naj bi po besedah vodje Donecka Denisa Pušilina »bila kmalu osvobojena vsa mesta in vasi v republiki.« Ta je tudi poudaril, da se »prebivalci nimajo česa bati« in da bo njihova vojska »storila vse, da bo zagotovila varnost«. Proruske sile obeh republik sedaj skušajo utrditi meje, kaj se bo zgodilo potem, pa je po mnenju separatistov v rokah Kijeva.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je davi razglasil vojno stanje po vsej državi in pozval k splošni mobilizaciji prebivalstva. Smrtne žrtve se le nekaj ur po začetku oboroženih spopadov štejejo v desetinah, zlasti med vojaki in to na obeh straneh.

Iz Kremlja medtem prihajajo zagotovila, da se napadi ne izvajajo na mesta, kljub temu pa je že potrjeno, da je jutranjo eksplozijo v Kijevu povzročila ruska raketa.

Obsodbe in dodatne sankcije

Rusko vojaško akcijo so obsodile vse evropske države. Za Nemčijo je to »dan sramote«, ki bo imel hude politične in gospodarske posledice, britanski prvi minister Boris Johnson je tvitnil, da se bo skupaj z zavezniki odločno odzval, ker je Vladimir Putin izbral pot prelivanja krvi in uničenja. Rusko početje sta obsodila tudi slovenski predsednik Borut Pahor in predsednik vlade Janez Janša, italijanski premier Mario Draghi pa je rusko akcijo označil za neupravičeno.

Poljska in Litva zahtevata tudi sprožitev 4. člena severnoatlantske pogodbe, ki predvideva posvetovanja držav članic Nata, če se ena od njih počuti ogroženo. Odločitev bo sprejeta na jutrišnjem izrednem virtualnem vrhu zveze.

Na Poljskem že pripravljajo odprtje osmih centrov za sprejem ukrajinskih beguncev, pri čemer bo sodelovalo več tisoč ameriških vojakov.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel sta napovedala dodatne sankcije proti Rusiji. Nov sveženj naj bi med drugim vključeval prepoved dostopa ruskih bank do evropskih finančnih trgov. Širše bančne kazni sicer skrbijo Avstrijo in Nemčijo, Italija ni naklonjena sankcijam v sektorjih železnic in luksuznega blaga, Belgija pa se boji za svojo diamantno industrijo. V razpravi o sankcijah je tako pomembno tudi vprašanje kompenzacije škode, ki jo bodo utrpele članice unije.