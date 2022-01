Dosegel nas je severni zrak

Po včerajšnjem obrobnem vplivu hladne vremenske fronte je proti jutru zapihala burja in je začel pritekati hladnejši severni zrak. Postopek ohladitve šele poteka in se bo stopnjeval v prihodnjih urah. Temperature so bile, kar bi na prvi pogled lahko izgledalo kot paradoks, prehodno nižje pred pričakovano ohladitvijo. Ponoči se je namreč živo srebro ponekod v nižinah spustilo do okrog ledišča. V resnici je šlo za stagniranje ozračja in za temperaturni obrat, ki je še vztrajal pred prevetritvijo. Težji in bolj vlažen zrak se je tedaj zadrževal v nižjih slojih, ohladitev pa se je začela v najvišjih. Mrzel zrak se postopno spušča v prizemlje. Temperatura je danes sredi jutra, kljub večjemu sončnemu žarčenju, začela padati. Občutek mraza pa povečuje burja, ki je v Tržaškem zalivu dosegla hitrost malo nad 60 km/h. Občutno se je znižal odstotek relativne vlage. Najbolj mrzel zrak bo dosegel naše kraje danes zvečer in ponoči, potem se bo nad našim območjem ustavil več dni.

Od danes do nedelje bo prevladovalo sončno vreme. Danes bo pihala burja, ki bo zvečer oslabela.

Najnižje nočne temperature se bodo danes ponoči spustile za več stopinj Celzija pod ledišče, ob morju do okrog ničle.

Tudi jutri in v nedeljo bo vremenska slika podobna, noči bodo mrzle, čez dan pa bo za kakšno stopinjo Celzija topleje. Zelo mrzlo bo v gorah.