Dosegli dogovor o evropskem reševalnem mehanizmu, ne pa o skupnih obveznicah

Finančni ministri EU so pozno sinoči na videokonferenčnem zasedanju dosegli dogovor o približno 500 milijard evrov vrednem fiskalnem svežnju za blažitev hudih gospodarskih posledic pandemije novega koronavirusa. Predvidena je možnost brezpogojne pomoči iz evropskega reševalnega mehanizma ESM za zdravstvene izdatke. O skupnih obveznicah, za katere sta se v prvi vrsti zavzemali Italija in Francija, med ostalimi tudi Slovenija, proti pa so bile predvsem Nizozemska in severne države ter deloma Nemčija, sporazuma niso dosegli. O tem bodo razpravo nadaljevali, za zdaj ni znano kdaj.

Srečanje se je vsekakor končalo s ploskanjem ministrov. Evropski komisar Paolo Gentiloni in italijanski finančni minister Roberto Gualtieri sta po zasedanju na Twitterju izrazila zadovoljstvo nad dogovorom.