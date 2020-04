Doslej so v FJK izplačali tri četrt šeststoevrskih pomoči

V Furlaniji - Julijski krajini so doslej 73,8 % vseh samostojnih podjetnikov, ki so vložili prošnjo za finančno pomoč zaradi koronavirusne krize, že izplačali predvidenih 600 evrov pomoči, za katere je finančna sredstva italijanska vlada zagodovila z uredbo Cura Italia. Omenjeni znesek je na svoje tekoče račune prejelo 52.946 posameznikov, so sporočili z deželne izpostave pokojninskega zavoda INPS. Zaradi netočnih podatkov o bančnem računu pa je na čakanju 1560 prošenj.

Največ prošenj za finančno pomoč so prejeli v Vidmu (35.354), sledijo Pordenon (18.785), Trst (10.163) in Gorica (7442).