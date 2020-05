Dotok mrzlega zraka se je že ustavil

Ohladitev je bila po prehodu včerajšnje vremenske fronte po pričakovanjih le prehodna. Mrzel zrak je včeraj od severovzhoda pritekal z burjo, ki je ponoči ponehala, trenutno s šibkimi pretežno južnimi vetrovi pa priteka občutno toplejši zrak. V Zgoniku se je živo srebro od nočnih ur že povzpelo za več kot 11 stopinj Celzija. Deželna meteorološka opazovalnica je namerila najnižjo nočno temperaturo 8,1 stopinje Celzija, ob 11. uri pa 19,6 stopinje Celzija. V Trstu je bila najnižja nočna temperatura 11,8 stopinje Celzija, dopoldne pa se je živo srebro povzpelo do 18,9 stopinje Celzija, v Koprivnem 9,2 stopinje Celzija, dopoldne pa so namerili 17,7 stopinje Celzija. Otoplitev je manj občutna v Benečiji, ki je še pod vplivom hladnejših severnih vetrov. V Špetru so ponoči namerili 8,5 stopinje Celzija, dopoldne pa 12,3 stopinje Celzija.

Popoldne bo spremenljivo z razjasnitvami. Zlasti v severnejših predelih se bodo pojavljale krajevne plohe.

Jutri bo delno jasno do spremenljivo oblačno, zlasti popoldne bodo možne posamezne krajevne plohe ali nevihte, ki bodo ob morju manj verjetne. Zvečer bo spet zapihala burja.