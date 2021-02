Draghi: Enotnost je obvezna

Mario Draghi je v več kot 50-minutnem govoru v senatu pred drevišnjim glasovanjem o zaupnici izpostavil obvezo po enotnosti. Virus je namreč sovražnik vseh, je opozoril. Pozval je na narodno odgovornost, stranke pa, da naj odpravijo medsebojno rivaliteto v duhu skupnih prizadevanj proti covidu-19. »Enotnost ni le opcija, pač pa obveza,« je med drugim dejal.

Napovedal je, da se bo vlada osredotočila na nujno potrebne reforme ter boj proti pandemiji covida-19. Poudaril je tudi, da Italija po pandemiji potrebuje obnovo. Kot je dodal, podpora njegovi vladi pomeni tudi podporo ideji vse bolj povezane Evropske unije. Strategija za projekte naslednje generacije EU po njegovih besedah lahko obsega le sinergijsko povezovanje, ki temelji na načelu koristi za vse.

Zahvalil se je prejšnjemu premierju Giuseppeju Conteju in zagotovil, da zdajšnja vlada ni odgovor zatajitvi političnega sistema. Omenil je tudi šolo, za katero je treba najti ustrezne odgovore po okrnitvi koledarja zaradi pandemije ter omenil potrebo po novih investicijah v raziskovanje. Med drugim je napovedal davčne spremembe in reforme v javnem sektorju in sodstvu. Veliko pozornosti pa bo vlada namenila tudi trajnostnemu razvoju in okolju.

Draghijevemu govoru bo sledila večurna razprava, zvečer pa bo glasovanje o zaupnici. Jutri bo za zaupnico glasovala še poslanska zbornica.