Draghi koristi tudi slovenski manjšini

Vstop v t.i. beli semester, ko italijanski predsednik Sergio Mattarella ne more razpustiti parlamenta, bo vplival tudi na slovensko manjšino. Politične negotovosti in napetosti niso nikoli koristile manjšini, tudi takrat ne, ko so bile na oblasti Slovencem nenaklonjene vlade. Manjšina, kot seveda vsi državljanke in državljani, potrebuje parlament, ki sprejema dobre zakona, ter vlado, ki učinkovito vodi Italijo. S tega vidika ima manjšina interes, da Mario Draghi ostane čim dlje v Palači Chigi in da so volitve čim pozneje, najboljše spomladi leta 2023 ob naravnem izteku zakonodajne dobe.

V parlamentu trenutno ni veliko zakonskih predlogov, ki neposredno zadevajo Slovence, če izvzamemo spremembo člena zaščitnega zakona o narodnih domovih. To predstavlja sploh predpogoj za začetek formalnega postopka za vrnitev tržaškega Narodnega doma Slovencem. Za manjšino je pomemben tudi ukrep, ki bo omogočil Slovenskemu deželnemu gospodarskemu združenju in Kmečki zvezi zastopanost v strokovnih ustanovah in podobno.

Ker volitve niso za vogalom ima tudi slovenska manjšina čas, da se zamisli o novem volilnem zakonu, če bo do njega sploh prišlo. Trenutne politične razmere kažejo, da se skoraj vsem strankam, posebno manjšim, splača proporcionalni volilni sistem, podoben tistemu, ki je bil v veljavi pred letom 1992, torej preden je stopila v veljavo mešanica dotedanjega in večinskega volilnega sistema (t.i. mattarellum).