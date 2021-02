Draghiju bi privoščil Nobelovo nagrado za ekonomijo

Zdela se je šala. Oktobra 2019 smo predsednika Upravnega odbora Zadružne kraške banke Trst - Gorica Adriana Kovačiča vprašali, komu bi privoščil Nobelovo nagrado za ekonomijo. Odgovoril je, da bi si jo zaslužil Mario Draghi. Nato je dodal: »Lahko bi bil najboljši predsednik italijanske vlade, za sedaj pa naj bo moj kandidat za Nobelovo nagrado.«

Zakaj vam je Draghi tako všeč?

Ko je predsednik države Mattarella dejal, da bo predlagal nekoga z »visokim profilom«, je bilo to jasno sporočilo politiki, da je propadla. Da bi bil Draghi dober premier, sem vam povedal oktobra 2019. To pomeni, da je Italija zapravila leto in pol. A da se razumemo, druga Contejeva vlada je naredila marsikaj dobrega. Sem dal preveč mesa na ogenj?

Po vrsti: zakaj je Draghi dober?

V osmih letih vodenja Evropske centralne banke je rešil Evropo in evropsko gospodarstvo. To so bila leta, ko je finančni krizi sledila še ekonomska, do takrat največja po drugi svetovni vojni. Razmere so bile idealne samo za špekulante. Draghi je leta 2012 izjavil, da bo zaščitil evro – »whatever it takes« (karkoli je potrebno). In je dodal: verjemite, to bo dovolj. Uspelo mu je speljati takšne akcije, ki jih njegov predhodnik Trichet ni bil zmožen.