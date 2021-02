Dreka majhna in priletna, Tipana pa najbolj »moška«

Vse manj številčno in vedno starejše sta glavni značilnosti o statistiki populacije v Furlaniji - Julijski krajini, ki padeta v oko ob pregledu podatkov iz popisa prebivalstva. Tega je italijanski statistični zavod Istat opravil v letih 2018 in 2019, izsledke pa so objavili šele včeraj.

Ob koncu decembra 2019 je FJK štela 1.206.216 prebivalcev, kar je 4198 manj kot leto pred tem (-3,5 ‰), če pogledamo stanje iz leta 2011 pa se je prebivalstvo zmanjšalo za kar 14.075 (-1,4 ‰ na leto). Od leta 2011 se je prebivalstvo v vseh pokrajinah zmanjšalo, najbolj v videmski (-2,4 ‰ letno) in goriški (-2,1 ‰ letno). Nasploh je v FJK število prebivalstva začelo padati leta 1981 pa vse do leta 2001 (v tem času na državni ravni tega trenda ni bilo), zatem je sledilo obdobje rahle rasti, od leta 2011 pa spet pada, česar spet ni tako močno opaziti na državni ravni.

V deželi je več žensk kot moških: s 619.497 prebivalkami njihov delež znaša 51,4 % vsega prebivalstva. V tej luči izstopa podatek iz Tipane v Terskih dolinah, ki je občina z najvišjim deležem »moškosti«. S povprečno starostjo 63 let je »najstarejša« v deželi Dreka, ki je s 102 prebivalcema obenem tudi najmanjša občina.